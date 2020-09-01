СК показал видео с места убийства бизнесмена из Татарстана

Видео: СК РФ

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Следственный комитет России (СК) опубликовал видео, снятое на месте убийства бизнесмена из Татарстана Евгения Деданина до и после произошедшего.

Камера видеонаблюдения засняла приезд на место белой машины. Из нее вышел мужчина, встретил человека и пожал ему руку, после чего они разошлись и вышли за пределы обзора камеры. Далее приехавший мужчина показан уже уходящим, при этом он старается закрыть свое лицо.

В конце видео демонстрируется работа сотрудников СК на месте убийства.

Нападение произошло на юго-востоке Татарстана в городе Бугульма. Погиб предприниматель Евгений Деданин, который в 2018 году убил двоих грабителей, попытавшихся его ограбить. Деданина застрелили на базе его собственной фирмы, бизнесмен умер в больнице.