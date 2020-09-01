Экспертиза не нашла оправдания терроризма в словах экс-профессора ВШЭ

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Экспертиза не нашла оправданий терроризма в словах экс-профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Гасана Гусейнова, который согласился с тем, что захват заложников на Дубровке можно назвать «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Об этом говорится на сайте ВШЭ.

Как отмечается в сообщении, позиция Гусейнова вызвала широкий общественный резонанс. Часть СМИ и интернет-пользователей публично обвинили профессора в том, что он оправдывает терроризм. После это университет, учитывая серьезность обвинений, и для формирования «объективной позиции» заказал независимую экспертизу в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина.

«Результаты этой экспертизы говорят о том, что реплики Гасана Гусейнова не содержат признаков оправдания терроризма. ВШЭ доверяет результатам независимой экспертизы и поддерживает ее», — указано в сообщении.

На сайте ВШЭ доступен полный текст экспертного заключения. Приглашенному специалисту дали на оценку не одно высказывание Гусейнова, а несколько комментариев, которые он написал по теме.