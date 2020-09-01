Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 12:13
МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии Политика, 21:39 СК показал видео с места убийства бизнесмена из Татарстана Общество, 21:29 Российский хоккеист перешел из «Колорадо» в СКА Спорт, 21:23 Экспертиза не нашла оправдания терроризма в словах экс-профессора ВШЭ Общество, 21:23 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 21:03 Суд в Москве отказался пустить дочь Захарченко в изъятую квартиру Общество, 20:59 Рядом с офисом президента Украины задержали мужчину с гранатой Общество, 20:56 Главный тренер «Аталанты» рассказал о причинах покупки Миранчука Спорт, 20:46 В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии Общество, 20:45 Умер хоккейный тренер Милош Ржига. Главное Спорт, 20:31 Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение Общество, 20:23 Дания вызвала посла России из-за данных о нарушении границы истребителями Политика, 20:14 Белорусские оппозиционеры объявили о создании партии «Вместе» Политика, 20:11 Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального Политика, 20:09
Общество ,  
0 

Экспертиза не нашла оправдания терроризма в словах экс-профессора ВШЭ

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Экспертиза не нашла оправданий терроризма в словах экс-профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Гасана Гусейнова, который согласился с тем, что захват заложников на Дубровке можно назвать «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Об этом говорится на сайте ВШЭ.

Как отмечается в сообщении, позиция Гусейнова вызвала широкий общественный резонанс. Часть СМИ и интернет-пользователей публично обвинили профессора в том, что он оправдывает терроризм. После это университет, учитывая серьезность обвинений, и для формирования «объективной позиции» заказал независимую экспертизу в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина.

«Результаты этой экспертизы говорят о том, что реплики Гасана Гусейнова не содержат признаков оправдания терроризма. ВШЭ доверяет результатам независимой экспертизы и поддерживает ее», — указано в сообщении.

На сайте ВШЭ доступен полный текст экспертного заключения. Приглашенному специалисту дали на оценку не одно высказывание Гусейнова, а несколько комментариев, которые он написал по теме.

Профессор Гусейнов ушел из ВШЭ
Политика
Гасан Гусейнов

Дискуссия с участием Гусейнова развернулась в июле 2020 года в Facebook. Причиной стал пост журналистки Анны Наринской, посвященный словам американской писательницы Сьюзен Зонтаг, которая назвала захват заложников на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». В комментарии под публикацией Гусейнов согласился с такой позицией, заявив, что это является фактом.

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

1 сентября стало известно, что Гусейнов больше не работает в ВШЭ.

Осенью 2002 года группа боевиков из 40 человек захватила московский театральный центр на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост». Они взяли в заложники более 900 человек. Среди требований террористов был вывод российских войск из Чечни. Во время штурма здания силовиками погибли порядка 130 человек. Родственники погибших и часть выживших утверждают, что причиной стал использовавшийся при штурме центра газ и недостаточная медицинская помощь заложникам после их освобождения.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявил, что газ, который распылили спецслужбы, не сработал, однако откладывать штурм было нельзя, так как на следующий после него день боевики собирались расстрелять заложников в центре Москвы.

Теги: ВШЭ, эксперты, оправдание терроризма
Материалы по теме
Профессор Гусейнов ушел из ВШЭ
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter