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ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Обещание дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о связи терроризма и национально-освободительной борьбы Высшая школа экономики выполнила в виде доклада
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) выпустила доклад под название «Терроризм: недопустимость оправдания» (есть у РБК). Таким образом, университет отреагировал на дискуссию о допустимости оправдывания терроризма политическими целями.

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма. Гусейнов сделал комментарий под постом журналистки Анны Наринской, которая написала о своей давней беседе с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, назвавшей захват заложников на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». «Все правильно сказала Сьюзен Зонтаг», — написал профессор ВШЭ. Позже публикация, под которой развернулась дискуссия, была удалена.

В докладе университета, который разделен на несколько частей, дан исторический обзор практики терроризма, начиная с Французской революции и террора российских революционеров в XIX веке, до событий XXI века.

Проблема коннотации

«Терроризм — это безусловное зло, и любая позитивная коннотация по отношению к террористам должна быть неприемлема и недопустима, вне зависимости от того, где идет дискуссия — на телевизионном ток-шоу, на академической площадке или в частной беседе в социальных сетях», — считают авторы доклада.

Она привели в пример СССР, где «формировалось позитивное отношение к террористам-революционерам, которые бросали бомбы в царей, великих князей и жандармов». Идеологи Советского Союза и Компартии считали, что эти «террористы герои, борцы с самодержавием, что у них благая цель — освобождение народа от многовекового рабства». Именами многих революционеров-террористов была названы улицы, о них снимали фильмы, создавая романтический образ героев-мучеников.

«В сознании ряда западных интеллектуалов также присутствует определенная позитивная коннотация в отношении терроризма», — отметили авторы доклада.

По мнению авторов доклада, определять терроризм следует так, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения в том, что насилие не должно быть оправдано. В докладе делается вывод, что уничтожение гражданского населения не может иметь никаких оправданий, эти действия нельзя описывать словами, носящими позитивную, тем более героическую окраску.

«Тоже самое и в еще большей степени относится к терроризму. Под каким бы флагом и с какими бы целями ни совершались такие преступления — их следует квалифицировать именно как преступления, как безусловное зло», — говорится в докладе.

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Проблема национально-освободительной борьбы

Авторы считают, что понятие «национально-освободительная война» несет в себе положительную коннотацию — это борьба за независимость, война против угнетателей, колониального рабства.

«Использование оборота «национально-освободительная борьба» применительно к терроризму является осознанным (или не осознанным) стремлением, если не оправдать, то, по крайней мере, смягчить вину преступников. Оно переворачивает моральную сторону вопроса с ног на голову и выставляет террористов «благородными разбойниками», — считают эксперты ВШЭ. «В результате жертва терактов предстает в роли палача, а палачи — жертвой. Подобное совершенно недопустимо», — заключают они.

Международный терроризм, который осуществлялся с территории Чечни в 1994 — 2009 годах не признан национально-освободительной борьбой в международных организациях, террористические акты в Беслане и в театре на Дубровке мировое сообщество ставит в один ряд с терактами 11 сентября 2001 года в США.

«Соответственно теракты, совершенные боевиками, никогда не были проявлением борьбы чеченского народа за независимость. Квалифицировать их иначе (и автоматически представлять Россию в виде угнетателя, «империи зла» или «тюрьмы народов») значит не только морально поддерживать террор, но и дискредитировать какую бы то ни было политическую борьбу за справедливость», — уверены авторы доклада. 

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Глубинное значение уголовного наказания за оправдание терроризма эксперты ВШЭ увидели в том, что такой подход лишает террористов возможности какой-либо юридической легализации или оправдания в глазах общества своих действий. «Социальная опасность оправданий терроризма заключается, прежде всего, в том, что они создают ощущение приемлемости террора, поощряют террористическую активность, готовят почву для совершения новых преступлений террористической направленности», — делается вывод в докладе.

«Крайне важно заметить, что криминализируется не обсуждение и анализ терроризма как такового, а его публичные оправдания (публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании). Речь идет исключительно о публичных высказываниях, а не о научной деятельности, свобода которой защищена. Но важно отметить, что в центре научного познания прежде всего лежит анализ проблемы с применением специальных научных методов и строгого терминологического аппарата», - говорит один из авторов доклада, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отмечает, что Конституция России гарантирует права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу мысли и слова, свободу преподавания, научного и других видов творчества, и запрещает принуждение кого-либо к выражению своих мнений и убеждений или отказ от них. Тем не менее, пределы свободы слова установлены в самой Конституции и конкретизированы в федеральном законодательстве. В России, как и в большинстве других стран, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма является преступлением (ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Причем в отличие от публичных призывов, оправдание терроризма имеет целью вызвать сочувствие, симпатию к террористам, придать им ореол героев, а значит обосновать правильность их действий. «Любые действия подобного рода сами по себе представляют общественную опасность, поскольку они, независимо от своих мотивов, подрывают моральные устои и наносят ущерб безопасности общества», — резюмировали авторы доклада ВШЭ.

Авторами доклада выступили директор международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, доктор исторических наук Олег Будницкий, декан факультета права ВШЭ, доктор юридических наук Вадим Виноградов, заместитель декана факультета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Андрей Исэров, профессора Евгений Казарцев, Борис Кашников и Андрей Суслов, бывший декан факультета политологии Марк Урнов, зам декана факультета мировой экономики и мировой политики Екатерина Энтина.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: терроризм, ВШЭ, доклад, Чечня
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