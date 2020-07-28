ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Она привели в пример СССР, где «формировалось позитивное отношение к террористам-революционерам, которые бросали бомбы в царей, великих князей и жандармов». Идеологи Советского Союза и Компартии считали, что эти «террористы герои, борцы с самодержавием, что у них благая цель — освобождение народа от многовекового рабства». Именами многих революционеров-террористов была названы улицы, о них снимали фильмы, создавая романтический образ героев-мучеников.

«В сознании ряда западных интеллектуалов также присутствует определенная позитивная коннотация в отношении терроризма», — отметили авторы доклада.

По мнению авторов доклада, определять терроризм следует так, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения в том, что насилие не должно быть оправдано. В докладе делается вывод, что уничтожение гражданского населения не может иметь никаких оправданий, эти действия нельзя описывать словами, носящими позитивную, тем более героическую окраску.

«Тоже самое и в еще большей степени относится к терроризму. Под каким бы флагом и с какими бы целями ни совершались такие преступления — их следует квалифицировать именно как преступления, как безусловное зло», — говорится в докладе.

Проблема национально-освободительной борьбы

Авторы считают, что понятие «национально-освободительная война» несет в себе положительную коннотацию — это борьба за независимость, война против угнетателей, колониального рабства.

«Использование оборота «национально-освободительная борьба» применительно к терроризму является осознанным (или не осознанным) стремлением, если не оправдать, то, по крайней мере, смягчить вину преступников. Оно переворачивает моральную сторону вопроса с ног на голову и выставляет террористов «благородными разбойниками», — считают эксперты ВШЭ. «В результате жертва терактов предстает в роли палача, а палачи — жертвой. Подобное совершенно недопустимо», — заключают они.

Международный терроризм, который осуществлялся с территории Чечни в 1994 — 2009 годах не признан национально-освободительной борьбой в международных организациях, террористические акты в Беслане и в театре на Дубровке мировое сообщество ставит в один ряд с терактами 11 сентября 2001 года в США.

«Соответственно теракты, совершенные боевиками, никогда не были проявлением борьбы чеченского народа за независимость. Квалифицировать их иначе (и автоматически представлять Россию в виде угнетателя, «империи зла» или «тюрьмы народов») значит не только морально поддерживать террор, но и дискредитировать какую бы то ни было политическую борьбу за справедливость», — уверены авторы доклада.

Зачем в Уголовном кодексе нужна статья об оправдании терроризма

Глубинное значение уголовного наказания за оправдание терроризма эксперты ВШЭ увидели в том, что такой подход лишает террористов возможности какой-либо юридической легализации или оправдания в глазах общества своих действий. «Социальная опасность оправданий терроризма заключается, прежде всего, в том, что они создают ощущение приемлемости террора, поощряют террористическую активность, готовят почву для совершения новых преступлений террористической направленности», — делается вывод в докладе.

«Крайне важно заметить, что криминализируется не обсуждение и анализ терроризма как такового, а его публичные оправдания (публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании). Речь идет исключительно о публичных высказываниях, а не о научной деятельности, свобода которой защищена. Но важно отметить, что в центре научного познания прежде всего лежит анализ проблемы с применением специальных научных методов и строгого терминологического аппарата», - говорит один из авторов доклада, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отмечает, что Конституция России гарантирует права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу мысли и слова, свободу преподавания, научного и других видов творчества, и запрещает принуждение кого-либо к выражению своих мнений и убеждений или отказ от них. Тем не менее, пределы свободы слова установлены в самой Конституции и конкретизированы в федеральном законодательстве. В России, как и в большинстве других стран, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма является преступлением (ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Причем в отличие от публичных призывов, оправдание терроризма имеет целью вызвать сочувствие, симпатию к террористам, придать им ореол героев, а значит обосновать правильность их действий. «Любые действия подобного рода сами по себе представляют общественную опасность, поскольку они, независимо от своих мотивов, подрывают моральные устои и наносят ущерб безопасности общества», — резюмировали авторы доклада ВШЭ.