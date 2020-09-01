Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение

Халил Арсланов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшему заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковнику Халилу Арсланову, арестованному по делу о хищении в размере 6,7 млрд руб., предъявили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом, как передает ТАСС, сообщил следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев в ходе заседания в 235-м гарнизонном военном суде.

По словам Козловцева, Арсланову были предъявлены три обвинения: два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ранее сообщалось только об обвинении экс-замглавы Генштаба в мошенничестве.

«В связи с очередным продлением срока следствия, учитывая, что им нарушалась более мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде, мы требуем продлить срок содержания под стражей до 6 декабря», — сказал следователь. Козловцев отметил, что дело до указанной даты будет завершено и передано в прокуратуру.

Адвокат Арсланова Антон Антонов выступил против продления срока, отметив, что у его подзащитного опухоль в печени, и попросил назначить подсудимому домашний арест. В ответ прокурор Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков зачитал материалы медицинского обследования генерала, согласно которым опухоль в печени генерала не представляет угрозы для жизни.

1 сентября продлил арест Арсланова до 9 декабря.