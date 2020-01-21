Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб.

Генерала обвинили в мошенничестве при исполнении госконтракта. При этом Минобороны отозвало свой иск, в котором требовало от Арсланова компенсировать ущерб

Халил Арсланов (Фото: Минобороны РФ)

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.

Обвинения были предъявлены еще в октябре 2019 года. Речь идет о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.

Минобороны отозвало свой иск к Арсланову о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей, также передало агентство. «Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», — заявили в суде.

РБК направил запрос в пресс-службу Второго окружного военного суда.

Уголовное дело о хищении средств при заключении госконтрактов на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники было возбуждено в августе 2013 года.