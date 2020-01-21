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Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб.

Генерала обвинили в мошенничестве при исполнении госконтракта. При этом Минобороны отозвало свой иск, в котором требовало от Арсланова компенсировать ущерб
Халил Арсланов (Фото: Минобороны РФ)

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.

Обвинения были предъявлены еще в октябре 2019 года. Речь идет о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.

Минобороны отозвало свой иск к Арсланову о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей, также передало агентство. «Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», — заявили в суде.

РБК направил запрос в пресс-службу Второго окружного военного суда.

Уголовное дело о хищении средств при заключении госконтрактов на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники было возбуждено в августе 2013 года.

В октябре 2019 года «Коммерсантъ» писал, что в рамках этого дела с Арсланова взяли подписку о невыезде, а начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов был арестован. Вменяемые Кутахову преступления связаны с поставками спецсвязи. По версии следствия, техника для Главного управления связи, которое возглавлял Арсланов, могла поставляться по завышенным ценам, говорилось в статье.

По данным издания, о махинациях стало известно из показаний фигуранта нескольких уголовных дел, экс-гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова, который заключил досудебное соглашение со следствием.

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Давыдов, а также его подчиненные Дмитрий Семилетов, Олег Ставицкий и гендирктор «ЭрСиАй» Татьяна Ильина были арестованы в конце 2017 года, их обвинили в хищении около 500 млн руб. (позже ущерб вырос почти до 1 млрд руб.) при реализации госконтрактов Минобороны. Как писала газета, еще один фигурант появился в апреле 2018 года, им стал экс-глава 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин, который выступал от имени заказчика со стороны Минобороны во взаимоотношениях с «Воентелекомом».

ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в октябре 2019 года Оглоблин вышел из СИЗО и дал показания на Арсланова.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Генштаб, Хищение
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