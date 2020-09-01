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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко предупредил о резне в случае прихода к власти оппозиции

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

В случае прихода оппозиции к власти в Белоруссии возможна резня и развал страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА. 

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что по сравнению с этим то, что происходило на Украине «будет цветочками».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются уже более трех недель. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Оппозиция не согласна с официальными результатами, она требует отставки Лукашенко и проведения повторных выборов.

Тихановская 14 августа объявила о создании Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Она говорила, что в совет могут вступить представители всех объединений, заинтересованных в разрешении конфликта между протестующими и властью.

Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а Конституционный суд Белоруссии признал его незаконным. Против КС завели дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, оппозиция
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