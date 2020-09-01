Лукашенко предупредил о резне в случае прихода к власти оппозиции

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В случае прихода оппозиции к власти в Белоруссии возможна резня и развал страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что по сравнению с этим то, что происходило на Украине «будет цветочками».

Протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются уже более трех недель. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Оппозиция не согласна с официальными результатами, она требует отставки Лукашенко и проведения повторных выборов.