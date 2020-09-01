Путин связал будущее российской цивилизации с эффективным решением задач

Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать» (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Будущее России зависит от эффективности ее технологического развития и способности ответить на вызовы, стоящие перед государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, перед Россией стоят технологические, демографические и другие вызовы. По словам главы государства, важна каждая из многочисленных технологических задач. «Много задач перед нами стоит. Все из них важны. Не решая одну из них, мы рискуем оказаться где-то на обочине развития мировой цивилизации», — указал он. Путин добавил, что решать их эффективно можно только на основе современных знаний.

По его словам, от эффективности ответа на современные вызовы «зависит, без всякого преувеличения, будущее нашей страны и вообще российской цивилизации в широком смысле этого слова».

Ранее Путин называл Россию «отдельной цивилизацией», для сохранения которой необходимо делать упор на совершенствовании высоких технологий. «Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют», — отмечал он.