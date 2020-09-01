Ефремова привезли в суд на заседание по делу о смертельном ДТП

Михаил Ефремов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Актера Михаила Ефремова, чей автомобиль попал в ДТП, в результате которого погиб человек, доставили в Пресненский суд Москвы для продолжения судебного процесса по делу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Ефремова доставили в суд, процесс уже идет», — сказали в пресс-службе.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза обнаружила в организме Ефремова следы алкоголя и наркотических веществ. Против актера возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека).