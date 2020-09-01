В Москве увидели провокацию в учениях с США в Эстонии

Москва считает действия военных США в Эстонии «провокационными и крайне опасными» для стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном в социальной сети Facebook.

В Эстонии с 1 по 10 сентября проходят маневры «с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ», указали в диппредставительстве.

«Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» Россия — НАТО», — сказано в заявлении.

Дипломаты отметили, что «демонстративное бряцание оружием» и «нагнетание напряженности в Европе» происходят в условиях обострения политической ситуации «в том районе европейского континента».

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