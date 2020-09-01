Трамп сообщил об аресте более 200 участников беспорядков

Президент США Дональд Трамп сообщил, что арестованы более 200 человек за участие в массовых беспорядках в городах. Об этом он сказал, выступая в Белом доме.

Он в очередной раз отметил, что беспорядки левых радикалов происходят в городах, управляемых демократами. По его словам, не должно быть никакой терпимости к анархии и насилию.

Трамп предложил властям города Портленд в штате Орегон, где не стихают протесты против расизма и полицейского насилия после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае в Миннеаполисе, ввести Национальную гвардию для наведения порядка, пообещав решить проблему города «в течение часа». «Когда будете готовы, дайте нам знать, мы решим проблему преступности», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер назвал силу единственным способом прекратить беспорядки в американских городах, которыми руководят представители Демократической партии. Тогда же он раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Уилера за бездействие, назвав его «сумасшедшим» и «леворадикальным».