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Политика ,  
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ВВС США назвали перехват Россией их бомбардировщика непрофессиональным

Во время перехвата американского бомбардироващика В-52 российскими самолетами военные России действовали «небезопасно и непрофессионально», говорится в заявлении командования ВВС США.в Европе и Африке.

Российские пилоты несколько раз пересекли траекторию В-52 в пределах 30,4 м, «вызывая турбулентность и ограничивая способность В-52 маневрировать», утверждает командование.

В заявлении также сказано, что такие действия увеличивают вероятность столкновения в воздухе и не совместимы с летным мастерством и международными правилами полетов.

Материал дополняется.

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