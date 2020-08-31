Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 14:12
В ФБК сообщили об изъятии техники у съемочной группы в Татарстане Общество, 21:15 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 21:12 Ефремов сообщил о привлечении к уголовной ответственности за хулиганство Общество, 21:11 «Арсенал» расторг контракт с Генрихом Мхитаряном Спорт, 21:04 Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ Общество, 20:46 В «Конкорде» заявили о прекращении преследования Пригожина Интерполом Политика, 20:40 Вице-чемпион мира покинул «Барселону» Спорт, 20:34 В СПЧ попросили МВД взять под контроль дело о нападении на Егора Жукова Общество, 20:25 Акции вышедшего на биржу производителя систем дезинфекции взлетели на 33% Инвестиции, 20:14 Лукашенко уволил предложившего пересчитать голоса посла в Испании Политика, 20:10 Баффет вложился в японские «сого сёся». Что это и почему он их выбрал Инвестиции, 20:04 В Москве подросток выстрелил в сверстника на детской площадке Общество, 20:01 СМИ заявили о предложении «Первого канала» Загитовой стать ведущей шоу Спорт, 19:51 «Хайп закончится нескоро». Как увеличить накопления с помощью криптовалют Крипто, 19:50
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Ефремов сообщил о привлечении к уголовной ответственности за хулиганство

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное вождение и непредумышленное убийство, привлекался семь лет назад к уголовной ответственности за хулиганство, но дело было прекращено в связи с амнистией, сообщает «РИА Новости».

«Я привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (Хулиганство) в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией», — зачитала прокурор протокол допроса Ефремова от 17 июля. Ефремов подтвердил эти показания.

Также на заседании суда 31 августа Ефремов заявил, что изначально признал вину в ДТП из-за похмельного синдрома. Он также сказал, что видео с места аварии, на котором он говорит, что был за рулем в момент ДТП, смонтировано. «По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — утверждает он. Также он рассказал, что в день, когда случилась авария, искал пиво.

Ефремов в суде озвучил свое последнее желание
Общество
Михаил Ефремов

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров вскоре умер в больнице от полученных травм. Судебная экспертиза нашла в крови актера следы алкоголя и наркотиков, ему предъявили обвинения по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Актер находится под домашним арестом. 
 

Теги: Михаил Ефремов, авария, хулиганство
Материалы по теме
Второй свидетель заявил о еще одном человеке в машине Ефремова
Общество
Ефремов в суде отказался от услуг защитника по назначению
Общество
Адвокат Ефремова пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter