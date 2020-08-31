Ефремов сообщил о привлечении к уголовной ответственности за хулиганство

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное вождение и непредумышленное убийство, привлекался семь лет назад к уголовной ответственности за хулиганство, но дело было прекращено в связи с амнистией, сообщает «РИА Новости».

«Я привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (Хулиганство) в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией», — зачитала прокурор протокол допроса Ефремова от 17 июля. Ефремов подтвердил эти показания.

Также на заседании суда 31 августа Ефремов заявил, что изначально признал вину в ДТП из-за похмельного синдрома. Он также сказал, что видео с места аварии, на котором он говорит, что был за рулем в момент ДТП, смонтировано. «По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — утверждает он. Также он рассказал, что в день, когда случилась авария, искал пиво.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров вскоре умер в больнице от полученных травм. Судебная экспертиза нашла в крови актера следы алкоголя и наркотиков, ему предъявили обвинения по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Актер находится под домашним арестом.

