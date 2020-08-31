Адвокат заявил об отказе заводить дело из-за публикации данных активистов

Участники митинга «Общество требует справедливости» на проспекте Академика Сахарова в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Тверское отделение МВД по Москве отказалось возбуждать уголовное дело в связи с публикацией личных данных участников протестных акций, проходивших летом 2019 года. Об этом РБК сообщил работающий с «ОВД-Инфо» адвокат Михаил Игнатьев, который подавал заявление.

По его словам, соответствующее заявление в течение нескольких месяцев ходило между СК и МВД России, после чего было принято решение отказать в возбуждении дела из-за отсутствия возможности опросить предполагаемых потерпевших.

«Причем было сделано это без объяснения причин — никто никого опросить не пытался. Поэтому мы сейчас будем готовить жалобу в суд на это решение», — подчеркнул Игнатьев.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве и направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.