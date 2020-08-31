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Адвокат заявил об отказе заводить дело из-за публикации данных активистов

Участники митинга «Общество требует справедливости» на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участники митинга «Общество требует справедливости» на проспекте Академика Сахарова в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Тверское отделение МВД по Москве отказалось возбуждать уголовное дело в связи с публикацией личных данных участников протестных акций, проходивших летом 2019 года. Об этом РБК сообщил работающий с «ОВД-Инфо» адвокат Михаил Игнатьев, который подавал заявление.

По его словам, соответствующее заявление в течение нескольких месяцев ходило между СК и МВД России, после чего было принято решение отказать в возбуждении дела из-за отсутствия возможности опросить предполагаемых потерпевших.

«Причем было сделано это без объяснения причин — никто никого опросить не пытался. Поэтому мы сейчас будем готовить жалобу в суд на это решение», — подчеркнул Игнатьев.

Адвокат заявил об отказе проверить появление в Telegram данных россиян
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РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве и направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Личные данные более 3 тыс. человек (Ф. И. О., телефоны, адреса) 9 августа опубликовал анонимный Telegram-канал «Товарищ майор». Среди них оказались данные журналистов «Дождя», «Эха Москвы», «Медиазоны», Meduza и других изданий, а также не допущенных к выборам независимых кандидатов в Мосгордуму, включая Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Информация пропала из мессенджера спустя пять часов после публикации.

После этого правозащитники потребовали провести внеплановую проверку, однако Роскомнадзор заявил, что указанные обстоятельства не попадают под основания, установленные Правилами организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных.
 

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Теги: полиция, уголовное дело, личные данные, активисты, новости
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