Адвокат заявил об отказе проверить появление в Telegram данных россиян

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в Telegram ответ Роскомнадзора (РКН) на обращение жительницы Москвы Марьям Саларзай провести проверку публикации личных данных россиян, которые приняли участие в нескольких митингах в центре Москвы.

В документе говорится, что обстоятельства, указанные в обращении, не попадают под основания, установленные Правилами организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных. В связи с этим, как указали в РКН, это обращение не является основанием для проведения внеплановой проверки.

Файл с личными данным более 3 тыс. человек (имена, телефоны и адреса) попал в открытый доступ 9 августа. Его опубликовал анонимный Telegram-канал «Товарищ майор». В таблице кроме прочего оказались данные журналистов «Дождя», «Эха Москвы», «Медиазоны», «Медузы» и других изданий, а также не допущенных к выборам независимых кандидатов в Мосгордуму, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Спустя пять часов после публикации эта таблица пропала из мессенджера.

Тогда Чиков сообщил, что файл удалила администрация мессенджера. «Telegram защитил персональные данные москвичей. База более недоступна», — заявил он. Администрация Telegram-канала «Товарищ майор» подтвердила, что пост был удален руководством Telegram. «Либеральная цензура во всей красе», — прокомментировал произошедшее канал.