Абэ проведет телефонный разговор с Путиным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова Общество, 10:06 Хабы и клуб: как корпорации переосмысливают свои офисы Pro, 10:04 Украинский игрок опроверг уход из «Аталанты» после покупки Миранчука Спорт, 10:03 Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России Бизнес, 10:00 Как запомнить, сколько готовить яйцо всмятку и вкрутую РБК и Билайн, 09:58 Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики Экономика, 09:54 В России провели более 36,6 млн тестов на COVID-19 Общество, 09:54 В России разоблачили ячейку финансистов «Исламского государства» Политика, 09:43 Немецкие врачи зафиксировали пониженную температуру у Навального в Омске Политика, 09:35 Бывший арбитр РПЛ вызвал избившего судью Широкова на бой по правилам MMA Спорт, 09:30 Омбудсмен сообщила о судьбе прожившей пять лет в частной клинике девочки Общество, 09:18 В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса Общество, 09:12 Представитель Егора Жукова сообщил о его состоянии после нападения Политика, 09:11 Первый дубль Ничушкина в плей-офф не спас «Колорадо» в матче с «Далласом» Спорт, 09:06
Политика ,  
0 

Абэ проведет телефонный разговор с Путиным

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявивший о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья, планирует переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Kyodo. 

По данным агентства, разговор состоится в понедельник, 31 августа. Возможная тема их переговоров не раскрывается.

О том, что Абэ созвонится с Путиным, также сообщает MBS news со ссылкой на официальных лиц правительства. По информации канала, политики обсудят продолжение сотрудничества для обсуждения нерешенных вопросов между двумя странами.

Абэ заявил о сожалении из-за отсутствия мирного договора с Россией
Политика
Синдзо Абэ

Ранее Абэ говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. После этого пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир написал в Twitter, что американский лидер высоко оценил работу Абэ и назвал его величайшим премьер-министром за всю историю Японии.

В пятницу, 28 августа, 65-летний Абэ заявил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Как сообщал Mainichi, состояние премьера ухудшилось из-за хронического заболевания — язвенного колита. Источники агентств Jiji и Kyodo News в правящей японской Либерально-демократической партии передавали, что парламент выберет нового премьера страны 17 сентября.

Теги: Синдзо Абэ, Владимир Путин, телефонный разговор
Материалы по теме
Трамп назвал Абэ величайшим премьер-министром
Политика
Абэ заявил о сожалении из-за отсутствия мирного договора с Россией
Политика
Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter