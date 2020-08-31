Абэ проведет телефонный разговор с Путиным

Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявивший о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья, планирует переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, разговор состоится в понедельник, 31 августа. Возможная тема их переговоров не раскрывается.

О том, что Абэ созвонится с Путиным, также сообщает MBS news со ссылкой на официальных лиц правительства. По информации канала, политики обсудят продолжение сотрудничества для обсуждения нерешенных вопросов между двумя странами.

Ранее Абэ говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. После этого пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир написал в Twitter, что американский лидер высоко оценил работу Абэ и назвал его величайшим премьер-министром за всю историю Японии.