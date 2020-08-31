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Трамп назвал Абэ величайшим премьер-министром

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Лидер США Дональд Трамп в разговоре с Синдзо Абэ высоко оценил его работу и назвал величайшим премьер-министром за всю историю Японии. Об этом написал в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент сказал, что премьер-министр Абэ проделал фантастическую работу, и что отношения между США и Японией сегодня лучше, чем когда-либо», — отметил он.

Со слов заместителя пресс-секретаря, оба политика заявили, что надеются на продолжение в дальнейшем своей «замечательной дружбы».

Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку
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Синдзо Абэ

Как пишет издание Sankei Shimbun, Трамп и Абэ говорили по телефону. Последний также поблагодарил президента США за укрепление японо-американских отношений.

MBS news передает со ссылкой на официальных лиц правительства, что вечером 31 августа Абэ планирует переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудят, в частности, продолжение сотрудничества для обсуждения нерешенных вопросов между двумя странами.

Ранее 65-летний Абэ заявил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Источники в правящей японской Либерально-демократической партии (ЛДП) агентств Jiji и Kyodo News сообщали, что нового премьера страны парламент выберет 17 сентября.

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Теги: Синдзо Абэ, Дональд Трамп, США
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