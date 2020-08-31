Трамп назвал Абэ величайшим премьер-министром

Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Лидер США Дональд Трамп в разговоре с Синдзо Абэ высоко оценил его работу и назвал величайшим премьер-министром за всю историю Японии. Об этом написал в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент сказал, что премьер-министр Абэ проделал фантастическую работу, и что отношения между США и Японией сегодня лучше, чем когда-либо», — отметил он.

Со слов заместителя пресс-секретаря, оба политика заявили, что надеются на продолжение в дальнейшем своей «замечательной дружбы».

Как пишет издание Sankei Shimbun, Трамп и Абэ говорили по телефону. Последний также поблагодарил президента США за укрепление японо-американских отношений.