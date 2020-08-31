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Протесты в Белоруссии ,  
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Кадыров поздравил Лукашенко с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с 66-летием президента Белоруссии Александра Лукашенко и призвал жителей республики поддержать своего президента. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Кадыров положительно оценил успехи Лукашенко, достигнутые им на посту президента, и назвал Белоруссию «одним из самых стабильно развивающихся государств на постсоветском пространстве».

«Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. <...> Пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», — написал Кадыров. Чеченский лидер отметил, что народ его региона «как никто другой» знаком со страданиями, которые несет война.

День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко
Политика

Кадыров пожелал Лукашенко здоровья и долгих лет жизни, а Белоруссии мира, стабильности и процветания. Он также выразил благодарность за вклад Лукашенко в развитие братских отношений между Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко по телефону. Во время разговора политики подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества двух стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Это был пятый звонок Путина белорусскому президенту с начала протестов, они договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

В день рождения Лукашенко в центре Минска вновь собрались протестующие. Демонстранты дошли до резиденции Лукашенко, Дворца независимости. Здание было взято под охрану ОМОН, БТР и другой спецтехники. По данным МВД, были задержаны 140 человек.

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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, день рождения
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