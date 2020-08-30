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В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля

На Украине в Одессе группа противников ЛГБТ-сообщества напала на участников мероприятия в поддержку ЛГБТ, задержаны 16 человек. Об этом говорится на сайте полиции Одесской области.

«Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросала людей яйцами», — отмечается в сообщении.

На Украине при нападении радикалов на журналистов пострадали три человека
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Из-за действий нападавших пострадали двое полицейских. Их доставили в медучреждение.

Задержанные дают объяснения в отделении полиции. Как указано в сообщении, на злоумышленников составят административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего). Кроме того, рассматривается вопрос о наличии признаков уголовного преступления по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
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Фото: KyivPride / Twitter

Издание «Украинская правда» сообщает, что на Приморском бульваре в Одессе проводился фестиваль «Одесса-Прайд 2020». Против представителей ЛГБТ выступили члены украинской организации «Традиция и порядок» (запрещена в России). Они начали нецензурно оскорблять собравшихся, что привело к потасовке. Издание отмечает, что в толпе возникли несколько драк, в том числе с участием правоохранителей. По данным «Украинской правды», один полицейский был серьезно ранен.

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Летом 2019 года участники радикального движения напали на сотрудников агентства «Укринформ» во время пресс-конференции, посвященной выборам в парламент. В результате пострадали трое журналистов. Люди в футболках организации избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие.

Теги: ЛГБТ, Одесса, драка, Украина
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