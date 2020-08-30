В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля

На Украине в Одессе группа противников ЛГБТ-сообщества напала на участников мероприятия в поддержку ЛГБТ, задержаны 16 человек. Об этом говорится на сайте полиции Одесской области.

«Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросала людей яйцами», — отмечается в сообщении.

Из-за действий нападавших пострадали двое полицейских. Их доставили в медучреждение.

Задержанные дают объяснения в отделении полиции. Как указано в сообщении, на злоумышленников составят административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего). Кроме того, рассматривается вопрос о наличии признаков уголовного преступления по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).