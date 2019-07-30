На Украине при нападении радикалов на журналистов пострадали три человека

На Украине при нападении на сотрудников агентства «Укринформ» пострадали три журналиста. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на сообщение главы национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко в Facebook.

По словам Томиленко, нападение совершили люди в футболках организации «Традиция и порядок» во время пресс-конференции, посвященной выборам в парламент 21 июля. Они избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие. Уточняется, что полиция задержала двух подозреваемых. На пресс-конференции кандидаты в депутаты по 50 округу собирались рассказать о вероятной фальсификациях на выборах, передает агентство.

В Facebook организации «Традиция и порядок» опубликованы фото нападения. В организации пояснили, что целью нападения был кандидат в депутаты Андрей Аксенов, выдвигавшийся от избирательного округа в Донецкой области. В «Традиции и порядоке» Аксенова назвали «сепаратистом, открыто поддерживавшим ДНР» и обвинили в причастности к организации референдума о самоопределении в городе Доброполье. «Аксенов, человек, который был непосредственно замешан в организации сепаратистского движения, до выборов не имеет допускаться вообще», — заявили в организации. Вместе с тем, пострадавшим при нападении журналистам радикалы принесли извинения.

«Традиция и порядок» — общественная организация, консервативного толка. В описании организации указано, что они придерживаются идей «патриотизма, рыночной экономики и христианских ценностей». Под эгидой организации созданы так называемые «Легионы порядка», где ведется физическая подготовка участников.

В середине июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Накануне сотрудники телеканала выступили открытым обращением к СБУ и прокуратуре с просьбой защитить СМИ от «произвола радикалов», которые пытаются повлиять на редакционную политику канала.