В Москве напали на Егора Жукова

Блогера избили около дома, неизвестные нападавшие скрылись с места происшествия. Жуков обратился в полицию

Фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили около дома. Об этом говорится в Telegram-канале его команды.

«Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи», — отмечается в сообщении.

Команда Жукова уточнила, со ссылкой на очевидцев, что злоумышленников было двое, они скрылись с места происшествия на самокатах. На фотографии, выложенной в канале, видно, что блогеру сильно разбили лицо.

«На него напали около дома несколько «титушек», вот сейчас он едет в полицию, а оттуда — в больницу. В какую больницу, пока неясно, скорее всего — в районную. Лицо у него прям всмятку, но ходит сам и на позитиве», — сообщил РБК представитель Жукова.