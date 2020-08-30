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«Дело 27 июля» ,  
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В Москве напали на Егора Жукова

Блогера избили около дома, неизвестные нападавшие скрылись с места происшествия. Жуков обратился в полицию

Фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили около дома. Об этом говорится в Telegram-канале его команды.

«Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи», — отмечается в сообщении.

Команда Жукова уточнила, со ссылкой на очевидцев, что злоумышленников было двое, они скрылись с места происшествия на самокатах. На фотографии, выложенной в канале, видно, что блогеру сильно разбили лицо.

«На него напали около дома несколько «титушек», вот сейчас он едет в полицию, а оттуда — в больницу. В какую больницу, пока неясно, скорее всего — в районную. Лицо у него прям всмятку, но ходит сам и на позитиве», — сообщил РБК представитель Жукова.

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Ранее Жуков уже сообщал о нападении на себя, 27 июля он заявил, что неизвестные также поджидали его около подъезда дома. По словам Жукова, тогда он «успел скрыться» и не получил серьезных травм. Глава «Команды Жукова» Евгения Овчарова указывала, что нападавших было двое, они атаковали оппозиционера поздним вечером.

21-летний видеоблогер Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля». Это совокупное обозначение уголовных дел, которые были возбуждены после несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, прошедшей в центре Москвы 27 июля.

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Дела заводились по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), были арестованы свыше десятка человек.

Жукова задержали 2 августа, первоначально ему вменили участие в массовых беспорядках, но затем это обвинение сняли, а юношу перевели из СИЗО под домашний арест. Ему предъявили новое обвинение о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). В декабре 2019 года суд приговорил его с трем годам условно. По версии следствия, в 2017 году Жуков сделал и разместил на YouTube видеозаписи, в которых содержатся «призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение основ конституционного строя России, мятежи».

Авторы: Анна Громова, Евгения Кузнецова
Теги: нападение, новости
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