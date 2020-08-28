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«Дело 27 июля» ,  
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Адвокат сообщил о подаче ходатайства об УДО фигуранта «дела 27 июля»

Данила Беглец
Данила Беглец (Фото: mos-gorsud.ru)

Адвокат правозащитной организации «Агора» Леонид Соловьев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за участие в несанкционированной акции в Москве Данилы Беглеца в Мценский районный суд Орловской области, где тот отбывает срок. Об этом РБК сообщил сам защитник.

«Он отбыл уже больше половины своего срока, взысканий у него не имеется, есть поощрения от начальника колонии. Ждем адекватного решения со стороны суда», — сказал Соловьев.

В Мценском районном суде Орловской области подтвердили РБК, что ходатайство поступило. Судебное заседание состоится 17 сентября в 10:00.

«Дело 27 июля». Что важно знать
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Фото: Андрей Любимов / РБК

В сентябре 2019 года Беглец был приговорен к двум годам колонии общего режима за нападение на полицейского во время несогласованного митинга 27 июля в центре столицы. По версии обвинения, осужденный пытался помешать полицейскому задерживать «правонарушителя», схватив его за запястье и потянув руку. Таким образом он причинил сотруднику полиции «физическую боль».

В марте Второй кассационный суд Москвы смягчил Беглецу наказание: вместо колонии общего режима остаток срока он должен отбывать в колонии-поселении. Также ему зачли время, проведенное в СИЗО, из расчета один день под стражей за два дня в колонии-поселении.

Летом 2019 года в Москве проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Акция, состоявшаяся 27 июля, не была согласована, на ней задержали более 1 тыс. человек.

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Теги: новости, УДО
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