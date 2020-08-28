Адвокат сообщил о подаче ходатайства об УДО фигуранта «дела 27 июля»

Данила Беглец (Фото: mos-gorsud.ru)

Адвокат правозащитной организации «Агора» Леонид Соловьев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за участие в несанкционированной акции в Москве Данилы Беглеца в Мценский районный суд Орловской области, где тот отбывает срок. Об этом РБК сообщил сам защитник.

«Он отбыл уже больше половины своего срока, взысканий у него не имеется, есть поощрения от начальника колонии. Ждем адекватного решения со стороны суда», — сказал Соловьев.

В Мценском районном суде Орловской области подтвердили РБК, что ходатайство поступило. Судебное заседание состоится 17 сентября в 10:00.

В сентябре 2019 года Беглец был приговорен к двум годам колонии общего режима за нападение на полицейского во время несогласованного митинга 27 июля в центре столицы. По версии обвинения, осужденный пытался помешать полицейскому задерживать «правонарушителя», схватив его за запястье и потянув руку. Таким образом он причинил сотруднику полиции «физическую боль».