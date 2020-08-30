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Генштаб Белоруссии сообщил об усилении военного потенциала соседних стран

Соседние с Белоруссией страны наращивают военный потенциал и усиливают и разведывательную деятельность. Об этом заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин.

«На территории соседних стран принимаются беспрецедентные меры по наращиванию как собственных военных потенциалов, так и возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов», — сказал он.

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Также Косыгин заявил, что сейчас на территории европейских государств проводятся пять крупных мероприятий оперативно-боевой подготовки. Также в этих странах на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий более 10 тыс. человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжелой военной техники, добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что принял решение привести основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО у границ Белоруссии. Также Лукашенко заявлял, что Североатлантический альянс усиливает военное присутствие на границе с республикой, чтобы поддержать «альтернативного президента».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь говорил, что альянс следит за событиями в Белоруссии, но не представляет угрозы для республики, а его действия направлены на оборону.

Теги: Генштаб, Белоруссия, военный потенциал, НАТО
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