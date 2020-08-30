МВД Белоруссии сообщило о задержании 140 демонстрантов за день

Массовые демонстрации оппозиции начались по всей стране 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, получившая 10,1% голосов, не признала итоги выборов.

Александр

Лукашенко Партия Беспартийный. Остается на посту президента Белоруссии 26 лет Возраст 65 лет 1 Нужна ли Белоруссии углубленная интеграция с Россией? «Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции — без понуждения к интеграции». Источник 2 Как спасти экономику Белоруссии? «Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике. Надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения. И главное — мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес». Источник 3 Почему эта кампания особенная? «Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: „Як Лукашэнка адкажа?“ (бел. „Как Лукашенко ответит?“. — РБК) Ответ будет один, вы прекрасно понимаете». Источник Андрей Дмитриев Партия Беспартийный Возраст 39 лет 1 Нужна ли Белоруссии углубленная интеграция с Россией? «Я считаю, что не нужна. Нам нужно справиться с тем, что есть сейчас. Нам нужны нормальные двусторонние отношения, при которых мы сохраним то, что есть сейчас, и перестанем друг друга обманывать. Думаю, что договор о Союзном государстве нужно пересмотреть с точки зрения адекватности сегодняшнему дню. Многие вещи, которые там были написаны, были написаны в мечтах, что Советский Союз вернется. Уже понятно, что мы построили две независимые страны, которые очень близки друг к другу. Очевидно, что и этот договор по многим пунктам является набором пустых надежд и они мешают развиваться нормальным отношениям». 2 Как спасти экономику Белоруссии? «Нужна либерализация, реформы, но при этом социальная поддержка, чтобы люди были защищены. Нужно более активно участвовать в Евразийском экономическом союзе и отстаивать свои интересы, чтобы наши товары попадали на рынки России в гораздо большем количестве и на рынки других стран. И нам нужно подписывать договор о сотрудничестве с Европейским союзом, потому что у нас единственных в Европе его нет, чтобы наши товары шли с меньшими пошлинами за границу. Белорусская экономика всегда будет экспортно ориентированной, она не может строиться на внутреннем рынке. Нужно сделать все, чтобы были максимально хорошие условия для экспорта наших продуктов». 3 Почему эта кампания особенная? «Изменились люди в первую очередь, изменилась власть. С одной стороны, власть, начиная с принятия тунеядского декрета и тем более во время коронавируса, показала, что судьбы людей ей абсолютно не интересны, — неважно, болеем мы, теряем работу, все должны сами делать, и нас еще и оскорбляют. Называют нашу зарплату несчастной, нас — народцем, и, оказывается, мы сами виноваты, что умираем, потому что старые и толстые. Второй момент — изменились люди, которых все это задело до глубины души, которые понимают, что все больше людей уезжают из страны, все больше людей копят деньги не для того, чтобы построить дом, а чтобы дать детям с собой, когда они уезжают. Люди хотят спокойно выбрать себе нового президента». 4 Возможны ли радикальные перемены на выборах 9 августа и что будет, если Лукашенко снова победит? «Я считаю, что три альтернативных кандидата (Тихановская, Дмитриев, Черечень) вместе способны собрать больше 50% голосов, соответственно, забрать их у Лукашенко, но надо бороться за честный подсчет. 10 августа мы, скорее всего, услышим нереалистичные цифры, и думаю, что абсолютное большинство белорусов будут уверены, что должен пройти второй тур. Если Лукашенко останется президентом, мы увидим то же, что видели во время его обращения 4 августа, — уставшего злого человека, не видящего никакого будущего для людей, а людям придется покупать билет в один конец». Анна Канопацкая Партия Беспартийная Возраст 43 года 1 Нужна ли Белоруссии углубленная интеграция с Россией? «Я единственный кандидат, который не просто выступает за денонсацию союзного договора, противоречащего не только российской, но и белорусской Конституции, но и кандидат, который, будучи депутатом, предпринял несколько юридически значимых действий для расторжения этого договора, начиная от обращения в суд и заканчивая сбором подписей за денонсацию этого договора. Договор должен быть партнерский, а не союзный». 2 Как спасти экономику Белоруссии? «Необходимо осуществить все те реформы, которые я предлагаю в своей программе. Нужно возродить самосознание белорусов, улучшить качество государственного управления, провести приватизацию и амнистию капитала, закрепить частную собственность на землю. Это необходимый минимум, без которого невозможно построение независимого государства». 3 Почему эта кампания особенная? «Здесь сыграла совокупность факторов. Во-первых, очень сильно влияние России, которая начала играть на этом задолго до начала электорального цикла, а власть оказалась неспособной противостоять современным агрессивным технологиям. За всеми участниками, кроме меня, маячит Россия и российский олигархат. Вероника Цепкало обращается напрямую к Путину, Виктор Бабарико был менеджером „Газпрома“, Андрей Дмитриев приходил в российское посольство при бывшем после Михаиле Бабиче, фотографировался с ним и говорил, что достигнуто соглашение о сотрудничестве, тогда как я делала все, чтобы этот посол покинул Беларусь. Сыграли роль также экономическая нестабильность из-за коронавируса и сложившейся административно-командной системы и то, что люди устали от невозможности участия в политической и социальной жизни страны». 4 Возможны ли радикальные перемены на выборах 9 августа и что будет, если Лукашенко снова победит? «Если Лукашенко и проиграет, то только во втором туре, а его конкурентом смогу быть только я. Не существует иной силы, которой боится действующая власть, кроме меня. Власть не боится улицы, она к ней готова, она ее даже ждет, а я — единственный кандидат, у которого есть программа реформ. К тому же я выступаю за цивилизованный, бескровный переход власти, еще будучи депутатом предлагала законопроект о гарантиях президенту, утратившему власть». Светлана Тихановская Партия Беспартийная. Подала документы на регистрацию после отказа в регистрации ее мужу, Сергею Тихановскому Возраст 37 лет 1 Нужна ли Белоруссии углубленная интеграция с Россией? «Поскольку я не буду постоянным президентом, я не могу отвечать на этот вопрос. Когда через полгода придет постоянный президент, тогда и будут очень активно эти вопросы обсуждаться и приниматься важные для обеих стран решения. (Тихановская и ее соратники идут на выборы с обещанием после ее победы провести новое голосование. — РБК)». 2 Почему эта кампания особенная? «Потому что люди устали. Люди устали давно, но этот год особенный — сложилось очень много факторов. Начиная от Сергея Тихановского, который ездил по стране и открыл людям глаза, своей смелостью заряжал людей, они начали чувствовать себя людьми, народом, который имеет права, плюс коронавирус очень сильно подкосил веру в президента, потому что вместо поддержки мы получили только хамство с его стороны и не почувствовали заботы о людях. Думаю, что ему простили бы многое, если бы это было донесено в уважительной форме. Но вышло, как вышло, и это подкосило веру в правительство. Потом задержание Сергея Тихановского: все видели эту провокацию, видели, что это была подстава. Потом снятие еще двух кандидатов с гонки по надуманным причинам. У президента больше нет поддержки большинства людей». 3 Возможны ли радикальные перемены на выборах 9 августа и что будет, если Лукашенко снова победит? «Скажем так, очень хочется надеяться, что наши люди в этом году окажутся умнее, что они проявят чувство собственного достоинства прежде всего, и каждый, кто будет на избирательных участках и, возможно, даже глава ЦИК повлияют на то, чтобы выборы не были сфальсифицированы. Думаю, 10 августа объявят результаты голосования, и я буду готовиться к вступлению в должность президента. Если снова будет объявлено о победе Лукашенко, мы вернемся в эпоху рабства, лучше уже не станет. Если смена власти не произойдет прямо сейчас, это все равно случится рано или поздно, потому что очень тяжело править страной, где люди, мягко говоря, не любят президента и стали неудобны для президента, потому что они уже умеют справляться со своим страхом и понимают, что то, что происходит, — это уже какое-то дно, когда на улицах хватают ни за что, люди готовы защищать свои права». Сергей Черечень Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» Возраст 35 лет 1 Нужна ли Белоруссии углубленная интеграция с Россией? «Мы за суверенитет, мы за независимость. Мы понимаем желание России собирать земли, но мы уже самостоятельная страна, мы сосед и рассчитываем на добрососедские отношения со старшим братом, не на глубокую интеграцию, а на честные доверительные отношения. Я прекрасно понимаю Россию, которая нас постоянно дотировала, отдавала огромные финансовые ресурсы и ничего, кроме красивых обещаний, не получила обратно. Я прекрасно понимаю, когда говорят: или отдавайте деньги, или давайте интегрироваться. Чтобы уйти от этого, нам надо отдавать долги и запустить экономику». 2 Как спасти экономику Белоруссии? «Необходимы реформы, смена власти, компетентные управленцы. Государство все время занималось только тем, что поддерживало госсектор и не давало развиваться частному сектору, потому что очень просто контролировать людей, если они от тебя зависят. С точки зрения авторитарной власти это правильная позиция, но если мы хотим жить в процветающей стране, то так быть не должно — необходима и приватизация, но умная, чтобы предприятия не ушли по копеечной цене, а потом прекратили бы работу». 3 Почему эта кампания особенная? «Во-первых, в этой кампании было немного больше денег (у ее участников. — РБК), чем обычно. Во-вторых, сошлись звезды в виде коронавируса и экономического кризиса, плюс натянутые отношения с Российской Федерацией, поэтому из Москвы не было дотаций, которые могли бы приглушить инициативность бюджетников — этим и можно объяснить такой очень сильный гражданский всплеск. В нынешней кампании было больше рекламы, больше работы в соцсетях. В предыдущие годы превалировало телевидение, а сейчас и более возрастная аудитория стала пользоваться интернетом, Telegram-каналами, так что работа в этих сетях дала возможность активизировать очень широкие слои населения». 4 Возможны ли радикальные перемены на выборах 9 августа и что будет, если Лукашенко снова победит? «Пока маленькие шансы. Действующая власть, думаю, не знает, каким образом мы будем развиваться и наполнять бюджет. Поэтому я надеюсь, что многочисленные протесты, количество людей, которые не боятся выходить на улицу, дадут главе государства понять, что жить, как прежде, и работать, как прежде, уже не получится — необходимо проводить реформы и думать о людях».