Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Начальник департамента госполитики в образовании Минпросвещения Евгений Семченко порекомендовал родителям школьников обращаться в компетентные органы, если в учебных заведениях взимают деньги. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры», — сказал он. Если факты подтвердятся, будут приняты соответствующие меры, отметил чиновник.

«Если такие факты будут известны — именно факты, а не слухи, мы соответствующие решения, в том числе кадровые, будем принимать», — сказал Семченко.

В августе лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с министром просвещения Сергеем Кравцовым рассказал о жалобах родителей из некоторых регионов по поводу сбора денег в школах на маски и антисептики. Кравцов в ответ запретил взимать с родителей деньги на закупку защитных и антисептических средств. Средства на это должны быть выделены из региональных бюджетов, сказал он.