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Политика ,  
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В Крыму заявили об отсутствии необходимости в обсуждении его статуса

Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что статус полуострова не может быть предметом обсуждений и что создание каких-либо международных форматов по этой тематике неактуально и бесперспективно, сообщает «РИА Новости».

«Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все все понимают. Эта тема уже не предмет обсуждения, с Зеленским так уж точно», — сказал Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости создания отдельной платформы для обсуждения возвращения Крыма. Он также рассказал об отсутствии эффективной платформы по Крыму и о попытках обсудить полуостров в «нормандском формате», которые ни к чему не привели.

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В июле Зеленский заявил, что Украина не простит аннексию Крыма. «И мы никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — добавил он.

Крым стал субъектом России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за присоединение. Итоги референдума не признали большинство стран мира, в том числе Украина, США и страны Евросоюза. Они называют действия российских властей «аннексией». Киев официально называет полуостров «временно оккупированной территорией». Москва, в свою очередь, неоднократно говорила, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Теги: Крым, Республика Крым, Владимир Константинов
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