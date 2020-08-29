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Оппозиция в Белоруссии сообщила о планах создать политическое движение

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Оппозиция в Белоруссии намерена создать свое политическое движение. Об этом заявила член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube.

«В наших планах есть создание движения», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности формирования партии.

Колесникова добавила, что в Белоруссии на протяжении 20 лет не было зарегистрировано ни одной новой партии. По ее словам, это свидетельствует о том, что «механизм по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работает или очень плохо работает, как и все остальные законы».

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Мария Колесникова

Также Колесникова во время прямого эфира назвала манипуляциями предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении изменений в Конституцию страны. По ее мнению, сейчас сложно представить, что Лукашенко заинтересован в ограничении количества президентских сроков и увеличении роли парламента.

О создании координационного совета 14 августа объявила кандидат в президенты Светлана Тихановская. Тогда она заявила, что в КС войдут представители всех объединений, заинтересованные в мирном разрешении конфликта между властями и протестующими. Сейчас в него входят политики, деятели культуры, ученые и представители рабочих объединений. Президиум совета состоит из семи человек.

Теги: Белоруссия, оппозиция
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