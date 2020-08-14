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Трамп назвал сроки подписания мирного соглашения между ОАЭ и Израилем

Делегации Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подпишут мирное соглашение в течение трех недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ABC News.

Президент уточнял, что официальное подписание состоится в Белом доме.

Комментируя соглашение, Трамп отметил, что помимо него на Ближнем Востоке происходят другие положительные изменения, о которых он не может подробно рассказать. Американский лидер выразил надежду, что мусульманские государства последуют примеру Эмиратов и нормализуют отношения с Израилем. «Мы уже обсуждаем это с другими странами», — указал он.

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении
Политика
Фото: Oded Balilty / AP

ОАЭ стали третьей в мире арабской страной, которая согласилась установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения. Мирное соглашение было достигнуто при посредничестве США, текст совместного заявления трех стран был опубликован 13 августа.

Теперь представители Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямых авиарейсов, безопасности, телекоммуникаций и других вопросов. Ожидается также, что в ближайшее время обе страны обменяются послами и посольствами.

Палестина со своей стороны негативно отреагировала на примирение ОАЭ с Израилем. Президент Палестины Махмуд Аббас велел отозвать посла страны из Эмиратов. Палестинское «Движение исламского сопротивления» (ХАМАС) назвало соглашение «предательским ударом в спину» и пообещало продолжить борьбу против оккупации палестинских земель. «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) посчитало, что таким образом Эмираты «попирают свои национальные, религиозные и гуманитарные обязанности» по отношению к Палестине.

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Теги: Дональд Трамп, США, соглашение, Израиль, ОАЭ
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