Трамп назвал сроки подписания мирного соглашения между ОАЭ и Израилем

Делегации Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подпишут мирное соглашение в течение трех недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ABC News.

Президент уточнял, что официальное подписание состоится в Белом доме.

Комментируя соглашение, Трамп отметил, что помимо него на Ближнем Востоке происходят другие положительные изменения, о которых он не может подробно рассказать. Американский лидер выразил надежду, что мусульманские государства последуют примеру Эмиратов и нормализуют отношения с Израилем. «Мы уже обсуждаем это с другими странами», — указал он.

ОАЭ стали третьей в мире арабской страной, которая согласилась установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения. Мирное соглашение было достигнуто при посредничестве США, текст совместного заявления трех стран был опубликован 13 августа.