Палестина отозвала своего посла из ОАЭ
Палестина отозвала своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за мирного соглашения, которое Эмираты при посредничестве США заключили с Израилем. Об этом сообщает палестинское информагентство ВАФА.
Соответствующее указание отдал президент Палестины Махмуд Аббас.
«Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) и палестинское «Движения исламского сопротивления» (ХАМАС) раскритиковали примирение ОАЭ с Израилем. Представитель ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа заявил «РИА Новости», что это соглашение не придает легитимности «сионистской оккупации палестинской земли». «Оккупация остается главным врагом палестинского народа, и мы продолжим нашу борьбу», — пообещал он.
Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем, передает «Аль-Джазира», назвал соглашение «предательским ударом в спину».