Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

Движение ФАТХ, в свою очередь, заявило, что ОАЭ «попирают свои национальные, религиозные и гуманитарные обязанности» по отношению к Палестине.

Израиль и ОАЭ при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа подписали соглашение о примирении 13 августа. Эмираты стали третьей в мире арабской страной, которая согласилась установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения.

По просьбе Трампа и при поддержке ОАЭ Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что его страна не отказывается от своих прав на эти земли, однако будет действовать только в тесной координации с Соединенными Штатами.