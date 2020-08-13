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Политика ,  
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Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Палестина отозвала своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за мирного соглашения, которое Эмираты при посредничестве США заключили с Израилем. Об этом сообщает палестинское информагентство ВАФА.

Соответствующее указание отдал президент Палестины Махмуд Аббас.

«Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) и палестинское «Движения исламского сопротивления» (ХАМАС) раскритиковали примирение ОАЭ с Израилем. Представитель ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа заявил «РИА Новости», что это соглашение не придает легитимности «сионистской оккупации палестинской земли». «Оккупация остается главным врагом палестинского народа, и мы продолжим нашу борьбу», — пообещал он.

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Биньямин Нетаньяху

Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем, передает «Аль-Джазира», назвал соглашение «предательским ударом в спину».

Движение ФАТХ, в свою очередь, заявило, что ОАЭ «попирают свои национальные, религиозные и гуманитарные обязанности» по отношению к Палестине.

Израиль и ОАЭ при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа подписали соглашение о примирении 13 августа. Эмираты стали третьей в мире арабской страной, которая согласилась установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения.

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По просьбе Трампа и при поддержке ОАЭ Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что его страна не отказывается от своих прав на эти земли, однако будет действовать только в тесной координации с Соединенными Штатами.

Теги: Израиль, ОАЭ, ХАМАС, ФАТХ, посол, Палестина
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