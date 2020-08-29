МВД Белоруссии отчиталось о еще 32 задержанных на акциях оппозиции

Фото: Василий Федосенко / Reuters

На прошедших 28 августа акциях протеста в Белоруссии были задержаны 32 человека. Об этом говорится на официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Зафиксировано 42 очага политической активности граждан. Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялись во всех регионах страны», — говорится также в сообщении.

По словам Чемодановой, самые активные протестные акции прошли в Минске. Возле Национального академического театра им. Я.Купалы собрались 200 человек, на площади Независимости — 90 человек.

Ранее в МВД Белоруссии рассказали о 114 задержаниях на акциях протеста 27 августа. При этом, по данным правозащитного центра «Весна», в тот день были задержаны более 260 человек.