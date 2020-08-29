В Москве выявили 677 новых заболевших COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 677 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб города.

Общее число заболевших в столице выросло до 261 038 человек. Из них 212 301 выздоровели, 4798 пациентов умерли.

За последние сутки в Москве вылечились 1393 человека.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 4,9 тыс. новых случаев заболевания. Всего с начала распространения коронавируса в стране выявили 985 346 заболевших. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге (189) и Московской области (163).