В России за сутки выявили 4,9 тыс. новых заболевших коронавирусом

Общее число заболевших достигло 985,3 тыс. Новых случаев заражения за сутки не выявили только в одном российском регионе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в России коронавирус подтвердили у 4941 человека, сообщили в оперативном штабе.

Общее число заразившихся с начала эпидемии возросло до 985 346 человек. Из них выздоровели 804 383, умерли 17 025 заболевших.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Московской области (163). Более ста новых случаев также подтвердили в Нижегородской области (145), Ростовской области (127), Ставропольском крае (124), Свердловской области и Красноярском крае (110). В Архангельской области за сутки коронавирус подтвердили у 100 человек.

Новых случаев заражения за последние сутки не было только в одном российском регионе — Чукотском автономном округе.

Накануне, 28 августа, оперативный штаб сообщал о 4829 новых случаях за сутки.