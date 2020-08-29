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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 4,9 тыс. новых заболевших коронавирусом

Общее число заболевших достигло 985,3 тыс. Новых случаев заражения за сутки не выявили только в одном российском регионе
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в России коронавирус подтвердили у 4941 человека, сообщили в оперативном штабе.

Общее число заразившихся с начала эпидемии возросло до 985 346 человек. Из них выздоровели 804 383, умерли 17 025 заболевших.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Московской области (163). Более ста новых случаев также подтвердили в Нижегородской области (145), Ростовской области (127), Ставропольском крае (124), Свердловской области и Красноярском крае (110). В Архангельской области за сутки коронавирус подтвердили у 100 человек.

Новых случаев заражения за последние сутки не было только в одном российском регионе — Чукотском автономном округе.

Накануне, 28 августа, оперативный штаб сообщал о 4829 новых случаях за сутки.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 августа
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Накануне мэр Москвы и глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса будет побеждена до весны следующего года. «Я уверен, что в течение ну буквально нескольких месяцев, может шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», — сказал он, отметив что для этого идет разработка вакцины и медикаментов. Идет ли речь о победе над заболеванием в Москве или по всей России, Собянин не уточнил.

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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Анастасия Батманова
Теги: пандемия, COVID-19
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