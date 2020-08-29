В Москве от коронавируса вылечились 212 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 1393 человека. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301», — уточнила Ракова.

С начала распространения заболевания в городе выявили 269 тыс. зараженных. Из них умерли 4798 человек.

Всего в России зафиксировали 980,4 тыс. заболевших. Выздоровели за время эпидемии 798,4 тыс. больных.