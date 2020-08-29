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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились 212 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 1393 человека. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301», — уточнила Ракова.

С начала распространения заболевания в городе выявили 269 тыс. зараженных. Из них умерли 4798 человек.

В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Всего в России зафиксировали 980,4 тыс. заболевших. Выздоровели за время эпидемии 798,4 тыс. больных.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что победу над коронавирусом удастся одержать до весны 2021 года. «Я уверен, что в течение, ну буквально, нескольких месяцев, может шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские», — сказал он. При этом Собянин не уточнил, прогнозирует ли он преодоление эпидемии в такой срок в Москве или по всей России.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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