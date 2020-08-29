Российские военные самолеты вошли в зону опознавания южнокорейских ПВО

Два российских военных самолета нарушили зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. Об этом, ссылаясь на источник из армии Южной Кореи, сообщает корейское агентство Yonhap.

Самолеты, предположительно Ил-38, на 30 минут вошли в зону, расположенную примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула. При этом, как отмечает агентство, они не вторгались в воздушное пространство страны. Корейская сторона ответила предупреждением.

Инцидент произошел в последний день совместных летних военных учений Южной Кореи и США, начатых 18 августа.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.