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Российские военные самолеты вошли в зону опознавания южнокорейских ПВО

Два российских военных самолета нарушили зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. Об этом, ссылаясь на источник из армии Южной Кореи, сообщает корейское агентство Yonhap.

Самолеты, предположительно Ил-38, на 30 минут вошли в зону, расположенную примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула. При этом, как отмечает агентство, они не вторгались в воздушное пространство страны. Корейская сторона ответила предупреждением.

Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик
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Инцидент произошел в последний день совместных летних военных учений Южной Кореи и США, начатых 18 августа.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

19 августа два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 совершили плановый полет над Японским морем. Тогда, как сообщает агентство, они также нарушили зону ПВО Южной Кореи.

Накануне российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Черного моря самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Американский самолет развернулся, после чего российский истребитель вернулся в аэропорт базирования.

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Теги: самолет, Ил-38, Южная Корея, Японское море, новости
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