Японские истребители сопроводили ракетоносцы Ту-95

Видео: Минобороны РФ

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Два стратегических ракетоносца Воздушно-космических сил России (ВКС) провели плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Самолеты провели в небе более семи часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии», — уточняется в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии со всеми международными правилами.