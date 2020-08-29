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Политика ,  
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МИД предупредил россиян об угрозе преследования спецслужбами в США

Россиян могут преследовать спецслужбы в США при выезде за границу. Об этом заявил МИД России на своей странице в Facebook.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что с 2008 года на территории третьих государств было 56 подобных случаев, из которых шесть произошли в 2019 году.

Поводом для этого предупреждения стало задержание россиянина Егора Крючкова в Лос-Анджелесе 22 августа, которого обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Глава Tesla Илон Маск заявил, что действия гражданина России были направлена именно против его компании.

В ведомстве добавили, что граждан могут преследовать не только в США, но и в третьих странах, если туда направит запрос Вашингтон.

Кроме того, МИД сложнее оказать помощь россиянам в США, так как американские власти закрыли в 2017-2018 года генеральное консульство России в Сан-Франциско и Сиэтле. «Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам», — отметили в министерстве.

Также в сообщении сказано, что российские дипломаты стараются максимально помочь соотечественникам, которые оказались в беде, обеспечивая их законные права и возвращения на родину.

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МИД рекомендовал гражданам при планировании зарубежных поездок обратить внимание на «риски преследования с американской стороны».

Знакомые задержанного за атаку на Tesla отвергли его связь с хакерами
Общество
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

По данным сайта посольства США в России, с 20 марта из-за пандемии коронавируса коммерческие рейсы между США и Россией ограничены маршрутом Москва — Нью Йорк. Въезд в страну запрещен для лиц без американского гражданства или тех, кто не постоянно проживает в стране на законных основаниях, и не имеет родственников из США.

Егора Крючкова арестовали в США 22 августа, Минюст считает, что 27-летний россиянин предлагал $1 млн сотруднику некой компании из Невады, чтобы внедрить в ее компьютерную сеть вредоносное программное обеспечение. По данным следствия, загрузка ПО в компьютерную систему предприятия помогла бы Крючкову и его сообщникам получить доступ к данным компании. В Минюсте отметили, что россиянин попал в США по туристической визе.

Позднее гендиректор и основатель Tesla Илон Маск сообщил, что объектом атаки стал завод компании в Неваде. Родственники и знакомые Крючкова сообщили РБК, что молодой человек не имеет отношения ИТ-сфере, у него не было $1 млн.
 

Теги: США, МИД, Tesla
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