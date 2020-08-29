МИД предупредил россиян об угрозе преследования спецслужбами в США

Россиян могут преследовать спецслужбы в США при выезде за границу. Об этом заявил МИД России на своей странице в Facebook.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что с 2008 года на территории третьих государств было 56 подобных случаев, из которых шесть произошли в 2019 году.

Поводом для этого предупреждения стало задержание россиянина Егора Крючкова в Лос-Анджелесе 22 августа, которого обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Глава Tesla Илон Маск заявил, что действия гражданина России были направлена именно против его компании.

В ведомстве добавили, что граждан могут преследовать не только в США, но и в третьих странах, если туда направит запрос Вашингтон.