Российский Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Российские военные направили истребитель Су-27 на перехват двух воздушных целей, которые приближались к государственной границе. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Экипаж российского истребителя на безопасном расстоянии идентифицировал воздушные объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После этого американские аппараты развернулись от государственной границы России, а Cy-27 вернулся в аэродром базирования.

Накануне российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем. После того как российский аппарат вылетел на перехват, американский самолет развернулся и, как сообщали в Национальном центре управления обороной России, государственную границу не нарушил.