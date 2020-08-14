Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
5 мифов об ЭДО: что мешает бизнесу перейти на электронные документы Pro, 17:02 Наталья Виртуозова об экономики маленьких городов Подмосковья Социальная экономика, 16:53  Российский Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем Общество, 16:43 СМИ узнали об интересе «Наполи» к капитану «Спартака» Спорт, 16:37 Что попробовать в ресторанах Москвы в августе. Обзор летних меню Стиль, 16:27 Сотрудники минского метро присоединились к протестам Общество, 16:25 Забастовки в Белоруссии. Что важно знать Политика, 16:22 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 16:22 В России спрос на услуги нянь вырос более чем на 60% Общество, 16:19 Книги поколения Z: что зумеры советуют почитать сверстниками и родителям Совместный проект, 16:16 Семин призвал ужесточить наказание футбольных арбитров за ошибки Спорт, 16:13 Ethereum подорожал до $430. 4 прогноза на курс криптовалюты Крипто, 16:13 Работники МТЗ пошли в центр Минска после разговора с премьер-министром Политика, 16:13 Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея Общество, 16:10 
Общество ,  
0 

Российский Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США
Разведывательный самолет RC-135 ВВС США (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Российские военные направили истребитель Су-27 на перехват двух воздушных целей, которые приближались к государственной границе. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Экипаж российского истребителя на безопасном расстоянии идентифицировал воздушные объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
Общество

После этого американские аппараты развернулись от государственной границы России, а Cy-27 вернулся в аэродром базирования.

Накануне российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем. После того как российский аппарат вылетел на перехват, американский самолет развернулся и, как сообщали в Национальном центре управления обороной России, государственную границу не нарушил.

Теги: Черное море, истребитель, перехват самолетов
Материалы по теме
Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
Общество
На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет
Общество
Истребитель Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter