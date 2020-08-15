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Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух из-за приближения самолета-разведчика США ЕР-3Е «Ариес» к границе России над черным морем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Национального центра управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

По данным ведомства, 15 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в воздухе над нейтральными водами Черного моря цель, приближающуюся к госгранице России.

Как сообщили в НЦУО, российский истребитель приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

После разворота самолета ВМС США от государственной границы России российский истребитель вернулся на аэродром базирования в Южном военном округе (ЮВО).

Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения государственной границы допущено не было.

14 августа российские военные отправили истребитель Су-27 на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.

13 августа из-за приближения самолета-разведчика США Poseidon к границе России над Баренцевым морем в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ.

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Теги: Су-27, Черное море, ВМС США
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