Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух из-за приближения самолета-разведчика США ЕР-3Е «Ариес» к границе России над черным морем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Национального центра управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

По данным ведомства, 15 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в воздухе над нейтральными водами Черного моря цель, приближающуюся к госгранице России.

Как сообщили в НЦУО, российский истребитель приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

После разворота самолета ВМС США от государственной границы России российский истребитель вернулся на аэродром базирования в Южном военном округе (ЮВО).

Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения государственной границы допущено не было.