Фигурант «дела 27 июля» Данила Беглец получил два года колонии

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима индивидуального предпринимателя Данилу Беглеца, участвовавшего в несанкционированной акции в Москве, передает корреспондент РБК.

Его обвинили в применении насилия к представителю власти. По версии гособвинения, Беглец 27 июля на перекрестке Большой Дмитровки и Камергерского переулка пытался помешать полицейскому Никитину задерживать «правонарушителя», схватил его за запястье и потянул руку, причинив прапорщику «физическую боль».

Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке, он полностью признал вину. Гособвинитель требовала для Беглеца 3 года и 2 месяца колонии, при этом попросив смягчить ему квалификацию преступления (вместо «насилия, неопасного для жизни» считать его «насилием, неопасным для здоровья») и учесть его семейное положение: 26-летний Беглец содержит жену и двоих маленьких детей, а также мать.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая завершилась задержанием более чем 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о насилии в отношении представителей власти.