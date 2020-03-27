Суд смягчил режим отбывания наказания фигуранту дела «27 июля» Беглецу
Второй кассационный суд Москвы изменил наказание осужденному после участия в несогласованной акции Даниле Беглецу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
«Изменен вид исправительного учреждения (с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение)», — заявил представитель суда.
Также был произведен зачет времени содержания под стражей, согласно ст. 72 УК России, из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
В остальной части суд оставил приговор без изменения.