В Москве зафиксировали 654 новых случая заражения COVID-19
В Москве за минувшие сутки было выявлено еще 654 случая заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В сообщении отмечается, что количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне, темп прироста новых случаев за последние сутки составляет 0,25%,
Москва по-прежнему лидирует по приросту новых случаев заражения. За столицей следуют Санкт-Петербург со 187 новыми заболевшими за минувший день и Московская область, где зарегистрировали 150 заболевших.
Ранее сообщалось, что за истекшие сутки в Москве выздоровели от коронавируса еще 1280 человек, десять пациентов скончались от заболевания.
Всего за сутки в России выявили 4829 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 980,4 тыс.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом