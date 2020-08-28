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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве зафиксировали 654 новых случая заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за минувшие сутки было выявлено еще 654 случая заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В сообщении отмечается, что количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне, темп прироста новых случаев за последние сутки составляет 0,25%, а число новых случаев сократилось на 6,3% за две недели.

В Москве от коронавируса вылечились еще 1280 человек
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москва по-прежнему лидирует по приросту новых случаев заражения. За столицей следуют Санкт-Петербург со 187 новыми заболевшими за минувший день и Московская область, где зарегистрировали 150 заболевших.

Ранее сообщалось, что за истекшие сутки в Москве выздоровели от коронавируса еще 1280 человек, десять пациентов скончались от заболевания.

Всего за сутки в России выявили 4829 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 980,4 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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