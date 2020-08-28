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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1280 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За истекшие сутки в Москве еще 1280 человек выздоровели от коронавируса, передает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1280 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 210 908», — передает оперштаб слова Раковой.

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Накануне вечером оперативный штаб сообщил о еще десяти умерших от заболевания за сутки москвичах. В итоге число смертельных случаев в столице составило 4786 человек.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным шанс, что в город придет вторая волна заражения коронавирусом. 23 августа глава города описал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве как «хорошую с точки зрения стабильности».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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