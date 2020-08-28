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Россиянина задержали по прибытии в США за мошенничество

Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

В США по прибытии задержали россиянина Александра Спицына, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Задержанный и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков, выдавая себя за сотрудников компании, нанимали американских граждан на фиктивную работу и через них обналичивали фальшивые чеки, следует из обвинительного заключения.

Американцы, работая на дому, должны были обналичивать присылаемые им чеки и отправлять деньги подозреваемым по почте. Однако чеки оказались фальшивыми. Банки потребовали вернуть средства. Один из потерпевших должен был отдать более $25 тыс.

Россиянин признался в США в причастности к киберпреступлениям
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудники Федерального бюро расследований арестовали некоторые счета на имя Спицына, через которые, как полагает следствие, было отмыто не менее $700 тыс. Соучастники преступления выводили деньги суммами не более $10 тыс., таким образом они избегали проверок.

Баскаков был арестован ранее в августе. Его задержали в мае после того, как он получил восемь посылок с деньгами от сотрудника ФБР, представившегося нанятым работником. На Жирнова выдан ордер на арест, однако, как отмечает агентство, взят ли он под арест, неясно.

22 августа в США арестовали россиянина Егора Крючкова по обвинению в организации киберпреступления. По версии Минюста, он пытался выплатить $1 млн сотруднику компании из Невады, чтобы внедрить вредоносное ПО в ее компьютерную сеть. Россиянин попытался бежать из Соединенных Штатов, но был пойман. Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил, что объектом атаки, которую якобы готовил Крючков, был завод компании в Неваде.

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Теги: США, россиянин, задержание
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