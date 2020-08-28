Россиянина задержали по прибытии в США за мошенничество

Фото: Mike Blake / Reuters

В США по прибытии задержали россиянина Александра Спицына, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Задержанный и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков, выдавая себя за сотрудников компании, нанимали американских граждан на фиктивную работу и через них обналичивали фальшивые чеки, следует из обвинительного заключения.

Американцы, работая на дому, должны были обналичивать присылаемые им чеки и отправлять деньги подозреваемым по почте. Однако чеки оказались фальшивыми. Банки потребовали вернуть средства. Один из потерпевших должен был отдать более $25 тыс.

Сотрудники Федерального бюро расследований арестовали некоторые счета на имя Спицына, через которые, как полагает следствие, было отмыто не менее $700 тыс. Соучастники преступления выводили деньги суммами не более $10 тыс., таким образом они избегали проверок.