Россиянин признался в США в причастности к киберпреступлениям

Минюст США считает Сергея Медведева одним из создателей транснациональной организации Infraud, которая продавала ворованные персональные, банковские и финансовые данные, а также информацию с кредитных и дебетовых карт

Россиянин Сергей Медведев признался в суде США в причастности к транснациональной организации Infraud, которая занимается киберпреступлениями. Об этом сообщает Минюст.

«Сергей Медведев, также известный как Stells, segmed, serjbear, в возрасте 33 лет, из Российской Федерации, признал себя виновным перед судьей окружного суда США Джеймсом Мэханом в Неваде», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минюста, Infraud занималась масштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, информации со скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, персональной информации, банковских и финансовых данных, вредоносных компьютерных программ.

Обвинение полагает, что Infraud была создана в октябре 2010 года выходцем из Украины Святославом Бондаренко, также известным как Obnon, Rector, Helkern. Медведева в США также считают одним из создателей площадки. Слоган организации — «In Fraud We Trust» («В мошенничество мы верим»). По состоянию на март 2017 года в организации насчитывалось почти 11 тыс. зарегистрированных членов (по данным Минюста США).