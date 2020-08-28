В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн

В Санкт-Петербурге Светлана Гепалова подала иск к Комитету по здравоохранению города с требованием обеспечить ее больного сына американским препаратом «Золгенсма», которое является самым дорогим лекарством в мире. Об этом женщина рассказала РБК.

Она уточнила, что ребенок болен спинальной мышечной атрофией (СМА). Требуемое средство ему не предоставляют на основании федерального и регионального консилиумов.

«Позиция Минздрава такова, что они не могут предоставить нам такое лечение. Препарат этот не зарегистрирован, и по законам в нашей стране можно лечиться только зарегистрированными препаратами. <...> Для моего сына такой препарат жизненно необходим. На протяжении 8 месяцев мы вели переписку с Минздравом, предоставляли им документы, но никаких рекомендаций, назначений мы не получили. Последняя наша инстанция была судом, потому что хочется решить на законных основаниях, потому что права ребенка-инвалида должны быть соблюдены», — пояснила женщина.

Гепалова указала, что в Куйбышевском районном суде Петербурга состоялось уже два слушания в рамках дела.