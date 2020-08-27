Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство мочегонного лекарственного препарата фуросемид в настоящее время не рентабельно, сообщили Минпромторге на заявление врачебного сообщества о пропаже из аптек жизненно важного препарата, применяемого в реанимации

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Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.

По информации ведомства, в сентября 2020 года одним из российских производителей будет выпущено около 250 тыс. упаковок фуросемида. В ведомстве добавили, что совместно с Минздравом и ФАС прорабатывается вопрос предотвращения пропажи лекарства с рынка.

РБК направил запрос в Минздрав и Росздравнадзор.

Ранее Независимое медицинское сообщество выпустило открытое обращение к правительству и министерству здравоохранения, в котором потребовало срочно организовать производство раствора фуросемида для внутривенных и внутримышечных инъекций, либо закупить его за рубежом из-за его возникшего дефицита в аптеках.

«В России каждый день сотни тысяч пациентов должны получать инъекции фуросемида в больницах и отделениях реанимации, без него будет крайне затруднена кардиохирургическая помощь, будет крайне затруднено лечение при других тяжелых заболеваниях. Без этого препарата может значительно вырасти смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах», — говорится в заявлении организации.