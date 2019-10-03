Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза

В Куйбышевском суде Санкт-Петербурга, где рассматривался иск пациентки, представитель городского комитета по здравоохранению претензии не признал, но заявил, что комитет ведет работу по закупке.

РБК направил запросы в региональные минздравы и федеральное министерство.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в ответ на запрос РБК сообщил, что проблемы с закупкой связаны с тем, что в 2019 году не было выделено дополнительное финансирование из бюджета города. Для 20 пациентов комитет произвел закупку на 11,4 млн руб., так как эти больные уже проходят курс лечения, который нельзя прерывать. Два пациента получили окрелизумаб по решению суда после иска прокуратуры. Заявка на выделение 27 млн руб. для закупки препарата для 48 человек была подана, но может быть исполнена «в случае принятия поправок в бюджет». В заявку к проекту бюджета на 2020 год заложены средства для обеспечения препаратом 123 больных.

Регионы должны закупать лекарства вне зависимости от его нахождения в перечне ЖНВЛП по решению врачебных комиссий, пояснил Саверский. «С правовой точки зрения после решения врачебной комиссии о том, что пациенту показан препарат, за счет бюджета региона должна быть произведена закупка необходимого лекарства», — пояснил он, отметив, что это не всегда происходит на практике.

Что такое окрелизумаб В 2017 году в России был зарегистрирован «Окревус» (окрелизумаб) фармкомпании Roche, единственный сейчас препарат, эффективность которого была доказана в результате клинических исследований при лечении первично-прогрессирующего рассеянного склероза. Окрелизумаб — это препарат вырабатываемых иммунными клетками антител, которые блокируют патологические клетки, приводящие к воспалению миелиновой оболочки нервных клеток. Для лечения больному необходима одна инфузия раз в полгода. По данным Roche, две инфузии обойдутся в 1,2 млн руб.

С чем связаны проблемы с закупкой препарата

Диагноз «первично-прогрессирующий рассеянный склероз» ставят в специализированных центрах по лечению рассеянного склероза. Назначение окрелизумаба происходит по решению врачебной комиссии этих центров. Комиссия формирует заявку для закупки региональным минздравам с необходимым количеством препарата и списком нуждающихся. Совокупная заявка отправляется в федеральный Минздрав. Выявление больных происходит и после составления заявки, в таком случае для обеспечения новых пациентов также придется собрать врачебную комиссию.

Заместитель главного внештатного невролога Москвы Мария Давыдовская объяснила проблему с доступностью препарата отсутствием его до прошлого года в федеральном перечне и нехваткой средств в бюджете регионов.

«В Москве достаточно хорошо обстоит ситуация с обеспечением лекарств как по программе «12 нозологий», так и с другими лекарствами ЖНВЛП. Но доступность окрелизумаба остается ограниченной даже в Москве, у нас терапию этим препаратом получают 166 больных. Первично-прогрессирующий рассеянный склероз — это самая большая проблемная точка терапии в данной нозологии. Несмотря на закон, больные зачастую лишены возможности получать единственное зарегистрированное лекарство, потому что региональные бюджеты не могут выдержать эту нагрузку», — сказала она. Выходом из положения Давыдовская считает включение лекарства в федеральную программу.

Рассеянный склероз — хроническое воспалительное заболевание центральной нервной системы, в результате которого происходит разрушение миелиновой оболочки нервных клеток (изолирующая и поддерживающая оболочка вокруг х клеток). Для первично-прогрессирующего рассеянного склероза (ППРС) характерно стремительное ухудшение неврологических функций организма без явных рецидивов или периодов ремиссии. При таком течении болезни необходимы оперативная диагностика и терапия. В России в 2018 году, по данным Минздрава, зарегистрированы 82,2 тыс. больных с рассеянным склерозом.

Сколько больных

Данные о количестве больных первично-прогрессирующим рассеянным склерозом разнятся. В России в 2016–2017 годах эксперты фиксировали около 4,5 тыс. больных. Ян Власов сообщил РБК, что таких пациентов около 1,5 тыс. человек.

По данным фармкомпании Roche, сейчас порядка 200 пациентов в России получают препарат. «Мы направляли запрос в ЦНИИОИЗ Минздрава, в ответ получили информацию, что пациентов с подтвержденным диагнозом «первично-прогрессирующий рассеянный склероз» около 600, но, к сожалению, точными данными никто не обладает», — сообщила РБК руководитель направления «Неврология и орфанные заболевания» Roche Дарья Кукуева.