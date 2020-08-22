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Политика ,  
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Зеленский не увидел смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу в другую страну из-за ситуации в Белоруссии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

«Сейчас происходят все разговоры в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки <...> это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу», — объяснил президент.

Материал дополняется.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Донбасс
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