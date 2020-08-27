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МИД Белоруссии обратился в МВД из-за нападения на посольство Ливии

Территория посольства Ливии в Минске
Территория посольства Ливии в Минске (Фото: alch_ru / Twitter)

Министерство иностранных дел Белоруссии обратилось в МДВ с просьбой усилить охрану вокруг посольства Ливии в Минске, сообщила пресс-служба ведомства.

«Призываем решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров», — говорится в сообщении.

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Группа из 30 человек напала на ливийское посольство утром 27 августа. Несколько злоумышленников перелезли через забор, стали резать болгаркой ворота, выламывать двери и замки. Охрана посольства попыталась прогнать группу, началась драка. После того, как нападавших удалось вытеснить с территории дипмиссии, соседнее посольство Молдовы вызвало полицию.

Как сообщает Tut.by, прибывшие на место силовики проверили документы нападавших и, получив распоряжение руководства, покинули территорию посольства.

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После инцидента МИД Ливии попросил белорусское внешнеполитическое ведомство обеспечить дипмиссии надежную охрану. В пресс-службе МИДа заявили, что причиной нападения на посольство стали внутренние противоречия между ливийскими дипломатами.

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Теги: Белоруссия, МИД, МВД, Ливия
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На посольство Ливии в Минске напали неизвестные
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МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
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