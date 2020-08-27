МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

Посольство Ливии в Минске (Фото: mil_by / Telegram)

МИД Ливии направил просьбу немедленно обеспечить охрану посольства в Минске после нападения на дипмиссию. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».

Сегодня около 6:00 утра, как рассказал РБК глава частной военной компании (ЧВК) «РСБ-групп» Олег Криницын, около 30 человек напали на посольство Ливии в Минске.

«Наша охрана начала их отсекать, началась рукопашная драка. Их выдавили, соседнее посольство Молдовы вызвало милицию», — рассказал Криницын.



Он сообщил, что нападавшие были гражданские люди славянской внешности в возрасте от 18 до 60 лет. Прибывший ОМОН, как пишет Tut.by, прекратил попытку штурма, проверил у них документы и, получив распоряжение руководства не вмешиваться в происходящее, покинул территорию дипмиссии.

«Милиция не вмешивалась, потому что в соответствии с Венской конвенцией это территория иностранного государства», — заявили «Sputnik Беларусь» в МИД страны.