На посольство Ливии в Минске напали неизвестные

Он добавил, что нападавших на посольство никто не задерживает, они не собираются покидать территорию посольства. «Они продолжают предъявлять ультиматум, чтобы мы в течение 15 минут покинули здание, иначе они начинают штурм», — подытожил он.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.
Фаиз Сарадж возглавляет международное признанное и созданное в Триполи при посредничестве ООН Правительство национального согласия Ливии. Основным соперником Сараджа за власть является маршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию (ЛНА), базирующуюся в Бенгази. Хафтара поддерживает Палата представителей (парламент), заседающая в Тобруке. Парламент состоял в переписке с МИД Белоруссии и просил в июле этого года аккредитовать временным поверенным в делах посольства Мохамеда Астейта, следует из имеющихся в распоряжении РБК обращений Палаты представителей в белорусский МИД. В этих письмах указано, что в последнее время посольство контролировалось представителями Триполи и Тобрука, а не ПНС.
Советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии на территории Республики Беларусь Станислав Кудряшев, который сейчас находится в здании посольства, также подтвердил РБК, что атака территории продолжается.
«Силовые ведомства все уехали, нам выдвинули ультиматум, что мы должны покинуть территорию посольства в течение 15 минут, иначе нас будут штурмовать с применением физической силы, нас отсюда будут «ломать и выносить», — рассказал он.
Кудряшев считает, что нападение связано с тем, что бывший военный атташе, у которого закончились полномочия, решил присягнуть Фаизу Сараджу.
«Он украл со счета посольства несколько миллионов долларов, сейчас идет следствие по этому поводу. Ну, и человек решил таким образом получить власть, но ему не дали верительную ноту. Он решил вот таким вот образом действовать, приведя свою маленькую армию, непонятно из кого состоящую. Я не могу утверждать, что это граждане Белоруссии, я думаю, что это могут быть граждане Украины», — рассказал Кудряшев.
Он добавил, что никакой поддержки со стороны силовиков Белоруссии не было. «ОМОН приехал, развернулся и уехал, МИД, кагэбэшники все сказали, что ничем помочь не могут и чтобы мы разбирались сами», — подытожил советник.
В Белоруссии с 9 августа не прекращаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а второе место (10,1%) у Светланы Тихановской. Массовые акции протеста проходили всю неделю после выборов, первые три дня правоохранительные органы разгоняли мирные шествия и митинги с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа.
Начиная с 17 августа на многих белорусских предприятиях начались митинги рабочих, которые требуют проведения повторных выборов.
Незадолго до выборов президент Лукашенко сообщил о задержании в Минске 33 россиян, которых он назвал бойцами ЧВК Вагнера, он допускал также передачу их не только России, но и Украине, так как у некоторых из задержанных есть украинское гражданство. По словам белорусского президента, они должны были дестабилизировать обстановку в стране. Однако после начала активных протестов после выборов глава белорусского государства изменил точку зрения на будущее задержанных россиян, 14 августа Генпрокуратура Белоруссии сообщила о передаче 32 задержанных России.