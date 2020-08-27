На посольство Ливии в Минске напали неизвестные

Нападение группы из около 30 человек произошло в 6:04 утра. Мужчины разного возраста — от 18 до 60 лет — перелезли через забор и выломали двери в здании посольства. Находящееся по соседству посольство Молдавии вызвало милицию

Видео: Kotsnews/telegram

Video

Сегодня в 6:04 утра группа мужчин количеством около 30 человек напала на посольство Ливии в Минске. Об этом РБК рассказал глава частной военной компании (ЧВК) «РСБ-групп» Олег Криницын. По его словам, «восточное» правительство Ливии в Тобруке заключило с компанией «РСБ-групп» контракт на обеспечение безопасности и защиту от террористических нападений.

«Часть из них перелезли через забор и стали резать болгаркой ворота, выламывать стеклянные двери в пластиковой раме, выломали замки. Наша охрана начала их отсекать, началась рукопашная драка. Их выдавили, соседнее посольство Молдовы вызвало милицию», — рассказал Криницын.

Кроме милиции на место происшествия также приехал ОМОН, добавил руководитель «РСБ-групп». Криницын описывает нападавших как «гражданских» людей славянской внешности разных возрастов: от 18 до 60 лет.

«Это люди обычные гражданские, не бывшие ветераны. Их требования — чтобы мы ушли из посольства, а посольство заняли те, кого они поддерживают. А поддерживают они бывшего военного атташе, который присягнул Фаизу Сараджу», — рассказал Криницын.